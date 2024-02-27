وزير الداخلية يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب بتونس

وزير الداخلية يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب بتونس

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بعقد على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، عدو لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بالدول العربية

وحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الداخلية فقد التقى مراد بوزير الداخلية لدولة ليبيا عماد طرابلسي. الذي تباحث معه آليات مجابهة “الجريمة العابرة للحدود لاسيما مكافحة الاتجار بالمخدرات”.

وفي هذا الشأن، حيا الوزير الليبي “الجهود الهامة التي تبذلها الجزائر للحفاظ على الأمن والاستقرار عبر الحدود”، معتبرا أن” تنسيق الجهود كفيل بكبح هذه الآفة الخطيرة التي أضحت تستهدف شباب البلدين”.

في حين تحادث وزير الداخلية مع نظيره الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، حيث شكل اللقاء سانحة جدد خلالها الطرفان الإشادة بمستوى العلاقات” المتميز” الذي يربط البلدين. والذي تكلل الأسبوع المنصرم بالزيارة الرئاسية المشتركة التي سمحت بتدشين المعبرين الحدوديين الثابتين ووضع حجر الأساس لمنطقة التبادل الحر.والطريق الرابط بين تندوف والزويرات وهي المشاريع التي سيكون لها “بالغ الأثر على الحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية”.

وكان هذا اللقاء فرصة جدد فيها الوزيران عزمهما على “تكثيف التعاون في المجال الأمني”، يضيف ذات المصدر.

كما التقى مراد، بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح، جدد بالمناسبة التذكير بـ”الموقف الثابت للجزائر في دعم القضية الفلسطينية والجهود التي تبذلها لاسيما على مستوى مجلس الأمن لوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.

كما تحادث مراد مع كل من نظيره اليمني ابراهيم أحمد حيدان والعراقي عبد الأمير كامل عبد الله الشمري، حيث تطرق مع كل منهما إلى “آفاق التعاون المشترك في المجال الأمني لاسيما بخصوص التكوين الشرطي، ومجابهة الجريمة المنظمة بأنواعها”.

رمزي أحمد توميات

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