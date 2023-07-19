وزير الداخلية: طائرات إطفاء الحرائق أثبتت نجاعتها

19 يوليو، 2023

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، :”انّ طائرات إطفاء الحرائق قدمت نجـاعة كبيرة في عملية إخماد الحرائق المُسجلة عبر مناطق مختلف من الوطن:

وجاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد اليوم الأربعاء على مستوى الجزائر العاصمة، كما أوضح انّ الطائرات المختصة في إطفاء الحرائق كان لها دور فعال، حيث قمنا بتوزيعها على مستوى ثلاث ولايات الشلف، بجاية وعنابة.

وأضاف مراد بالقول :”انّ الجزائر حاليا تسجل درجات حرارة قياسية والعمليات الإستباقية لمكافحة الحرائق أثبتت نجاعتها.”

وإطلع وزير الداخلية، على جهاز مكافحة حرائق الغابات على مستوى حديقة الوئام المدني بالمقاطعة الإدارية ببوزريعة.

كما أكد نفس المسؤول على إنه تمّ التحكم بفعالية كبيرة لإخماد الحرائق التي سجلت في مناطق مختلفة من الوطن في الفترة الأخيرة و التي مست الغطاء النباتي دون تسجيل أي خساير بشرية.

ودعا ذات المتحدث ، المواطنين للمساهمة في الجهود الوقائية من الحرائق باعتبار أن غالبية الحرائق المسجلة راجعة للعامل البشري.

في حين شدد ابراهيم مراد على ضرورة الابقاء على نفس درجة اليقظة والتأهب عبر جميع ولايات الوطن.

ليديا كبيش

19 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

حجز أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج في الحدود مع المغرب

19 مايو، 2021

 تخصيص دفتر إعاشة لكل حاج

24 يونيو، 2023

الديوان الوطني للحج: تمديد آجال الإجراءات الإدارية ودفع التكاليف

4 يونيو، 2022

الجزائر تستلم 1500 جهاز تكثيف للأكسجين من الصين

15 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: