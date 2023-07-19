وزير الداخلية: طائرات إطفاء الحرائق أثبتت نجاعتها

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، :”انّ طائرات إطفاء الحرائق قدمت نجـاعة كبيرة في عملية إخماد الحرائق المُسجلة عبر مناطق مختلف من الوطن:

وجاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد اليوم الأربعاء على مستوى الجزائر العاصمة، كما أوضح انّ الطائرات المختصة في إطفاء الحرائق كان لها دور فعال، حيث قمنا بتوزيعها على مستوى ثلاث ولايات الشلف، بجاية وعنابة.

وأضاف مراد بالقول :”انّ الجزائر حاليا تسجل درجات حرارة قياسية والعمليات الإستباقية لمكافحة الحرائق أثبتت نجاعتها.”

وإطلع وزير الداخلية، على جهاز مكافحة حرائق الغابات على مستوى حديقة الوئام المدني بالمقاطعة الإدارية ببوزريعة.

كما أكد نفس المسؤول على إنه تمّ التحكم بفعالية كبيرة لإخماد الحرائق التي سجلت في مناطق مختلفة من الوطن في الفترة الأخيرة و التي مست الغطاء النباتي دون تسجيل أي خساير بشرية.

ودعا ذات المتحدث ، المواطنين للمساهمة في الجهود الوقائية من الحرائق باعتبار أن غالبية الحرائق المسجلة راجعة للعامل البشري.

في حين شدد ابراهيم مراد على ضرورة الابقاء على نفس درجة اليقظة والتأهب عبر جميع ولايات الوطن.

ليديا كبيش

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