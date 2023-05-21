وزير الداخلية: زلزال بومرداس أحد أكثر الكوارث و3000 مليار قيمة خسائر مخاطر الجزائر

21 مايو، 2023

ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد، بأن زلزال بومرداس أحد أكثر الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر.

وأفاد ابراهيم مراد خلال إشرافه على افتتاح الأبواب المفتوحة بمناسبة الذكرى الـ20 لزلزال بومرداس، إلى أن الكارثة بلغت خسائرها 5 ملايير.،

ولفت ذات المتحدث إلى أن الجزائر على غرار بلدان العالم شهدت العديد من المخاطر مثل الفيضانات وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث. التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مادية ضخمة تجاوزت أكثر من 3000 مليار سنتيم.

رمزي أحمد توميات

21 مايو، 2023

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