وزير الداخلية: الحماية المدنية مؤسسة هامة بالدولة والمتطوعون قوة بشرية في مواجهة الأزمات

قال اليوم الثلاثاء وزير الداخلية، كمال بلجود، أن:” قطاع الحماية المدنية يبقى من مؤسسات الدولة الهامة التي توليها كل الرعاية والاهتمام”، مؤكدا أن المتطوعون قوة بشرية هامة في مواجهة الأزمات.

وأوضح بلجود بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أن الدولة ستواصل دعم هذه المؤسسة، بكل الوسائل المادية والبشرية وتوفير الظروف الموالية للقيام بالمهام المنوطة بها.

وفي هذا الصدد أكد ذات المتحدث أن هذا الجهاز يتمتع بالاحترافية العالية بالتعامل مع مختلف الكوارث وذلك بالخبرة التي اكتسبها خلال سنين.

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و نوه وزير الداخلية، بالتضحيات الجسام لأفراد الحماية أثناء مجابهة وباء كورونا، حيث تحدوا كل الصعاب والأخطار خدمة لأخوانهم، مضحين بالنفس والنفيس من أجل التكفل بالمصابين بالإضافة إلى مشاركتهم في عمليات التوعية والتحسيس والتعقيم.

كما أكد نفس المسؤول، على أن المتطوعين قوة بشرية هامة في تقديم الدعم لمواجهة الكوارث والأزمات والتقليل من أخطارها، مبرزا أن حشد الأفراد المتطوعين في إدارة مخاطر الكوارث يعد من أهداف السلطات العمومية.

رمزي أحمد توميات

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