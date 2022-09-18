وزير الداخلية: الحركة الواسعة في سلك الولاة ستضفي ديناميكية أكبر على التسيير المحلي

18 سبتمبر، 2022
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن :”الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، ستعطي نفسا جديدا وتضفي ديناميكية أكبر على التسيير المحلي”.
وأوضح مراد خلال مراسم تنصيب والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا تعكس الإهتمام الكبير الذي يوليه لتسيير الشأن العام على المستوى المحلي، بالاضافة الى متابعته الشخصية لأداء مختلف الفاعلين وكذا مدى نجاعة التكفل بالمسائل المتصلة باهتمامات المواطن وتطلعاته
وأضاف ذات المتحدث، أن هذه التغييرات التي شملت 26 ولاية و3 مقاطعات إدارية من شأنها إعطاء نفس جديد وإضفاء ديناميكية أكبر على التسيير المحلي، داعيا الولاة والولاة المنتدبين الجدد إلى ضمان تسيير المرافق العمومية والسهر على أمن الأشخاص و الممتلكات وتحسين الاطار المعيشي للمواطن والاستجابة لتطلعاته التنموية.
كما طالب وزير الداخلية، المعنيين بالسهر بكل حرص وإخلاص على التجسيد الفعلي الملموس للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية والمستمدة من إلتزاماته الرابعة والخمسين، مشددا على ضرورة التكفل باهتمامات المواطن التي أضحت تشكل اليوم أحد أهم معايير تقييم عمل السلطات العمومية.
وأكد نفس المسؤول على أهمية تكثيف العمل الميداني الجواري لكل المسؤولين المحليين للإطلاع على واقع التنمية المحلية والوقوف على انشغالات المواطنين، وعلى ضرورة الرفع من وتيرة العمل وتجنيد كل الموارد البشرية والمادية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة التي ستتشرف باحتضان القمة العربية مطلع نوفمبر القادم.
كما دعا مراد، الى مواصلة رفع مختلف العراقيل البيروقراطية، سيما تلك المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والسهر على متابعة تجسيد التدابير المتخذة في تحسين مناخ الاستثمار على المستوى المحلي.
ليديا كبيش
18 سبتمبر، 2022

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