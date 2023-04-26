وزير الداخلية: الجزائر لن تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف

26 أبريل، 2023

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على ان الجزائر لن تتخلى عن الجالية المقيمة بالخارج مهما كانت الظروف والصعاب.

وجاء ذلك على هامش استقبال أفراد الجالية الوطنية القادمين من السودان رفقة طاقم السفارة الجزائرية

وقال مراد، إن” رئيس الجمهورية تعهد بعدم التخلي عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج”، مضيفا: “رئيس الجمهورية أبى إلا أن نأتي للمطار ونستقبل الجالية ونطمأن على صحتهم بعد رحلة السفر الطويلة من السودان نحو جدة وإلى الجزائر”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن كل أفراد الجالية الذين عادوا بخير، حيث قال : “تم إجلاء كل أفراد الجالية الوطنية إلا من رفض القدوم إلى الجزائر والعملية لم تكن سهلة ونشكر كل من تحمل المسؤولية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي”

رمزي أحمد توميات

26 أبريل، 2023

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