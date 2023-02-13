وزير الخارجية يحل بجنوب إفريقيا

13 فبراير، 2023

قام اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بزيارة عمل إلى بريتوريا، بدعوة من نظيرته من جمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور.

وحسب بيان لوزارة الخارجية   تندرج هذه الزيارة، في إطار المشاورات السياسية الدورية بين البلدين والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وأجرى لعمامرة محادثات ثنائية على انفراد مع الوزيرة باندور، توسعت بعدها لتشمل وفدي الجانبين، حيث تم استعراض العلاقات التاريخية المتينة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتطلعات الطرفين إلى تعزيز طابعها الاستراتيجي في سياق استكمال التحضير للدورة السابعة للجنة المشتركة العليا التي ستلتئم بالجزائر تحت رئاسة قائدي البلدين.

كما ناقش الطرفان مستجدات المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين القاري والعالمي. خاصة الأزمة الراهنة في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

بالاضافة الى تصفية الاستعمار في كل من فلسطين والصحراء الغربية ووضعية السلم والأمن في إفريقيا في ضوء أهداف الأجندة القارية 2063.

حيث سجّلا بارتياح كبير تطابق رؤى ومواقف البلدين المبنية على تمسكهما بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. فضلا عن مبادئ حركة عدم الانحياز.

كما اتفق الوزيران على مواصلة وتعزيز التنسيق في سياق الاجتماعات الوزارية التي ستعقد تحضيراً للقمة المقبلة للاتحاد الافريقي بأديس أبابا.

رمزي أحمد توميات

13 فبراير، 2023

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