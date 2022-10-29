وزير الخارجية اليمني: قمة الجزائر مفصلية بالنسبة لملفات المنطقة العربية

استقبل اليوم، وزير الخارجية رمطان لعمامرة نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالجزائر العاصمة.

وقال بن مبارك عقب لقاءه بالوزير لعمامرة:”أتمنى أن تكون لقمة الجزائر مخرجات ترقى إلى تطلعات الشارع العربي”، مؤكدا على أن قمة الجزائر مفصلية بالنسبة لملفات المنطقة العربية.

وللتذكير، تنطلق اليوم السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

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