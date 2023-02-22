وزير الخارجية الصحراوي: الجمهورية الصحراوية ستظل وفية لالتزاماتها تجاه المنظمة القارية

استقبل يوم أمس الثلاثاء٬ موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي٬ محمد سيداتي عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الصحراوية بمقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا٫ حسب وكالة الأنباء الصحراوية.

وقد شهد اللقاء من الجانب الافريقي٬ البروفيسور محمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وعن الجانب الصحراوي، محمد يسلم بيسط سفير الجمهورية الصحراوية بجنوب افريقيا و المكلف بالملف الافريقي، و لمن اباعلي سفير الجمهورية الصحراوية لدى اثيوبيا٬ و المندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي.

وقد تمحور اللقاء٬ حول دور الاتحاد الأفريقي في تطبيق مختلف قرارات اجهزة صنع السياسة ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية، و إلى الدور التاريخي والسياسي، والاخلاقي، والقانوني، للمنظمة القارية للدفع قدما بمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، اخر مستعمرة في افريقيا.

وكما ألقى محمد سيداتي٬ رئيس المفوضية الافريقية٬ الضوء على الحرب الدائرة٬ رحاها بين البلدين العضوين في الاتحاد الأفريقي بسبب انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، ومواصلة احتلاله اللاشرعي لاجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.

و ذكر الوزير الصحراوي بالمبادرة الافريقية التي تم تبنيها من قبل الامم المتحدة٬ اساسا لاتفاق السلام الذي وقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991 والقاضي باجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي٬ مؤكدا أن الجمهورية الصحراوية ستظل وفية لالتزاماتها تجاه المنظمة القارية.

كما اطلع الوزير الصحراوي رئيس المفوضية، على اهم القرارات التي اعتمدها المؤتمر 16 للبوليساريو للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب، والذي جدد الثقة في إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو، و رئيسا للجمهورية، المؤتمر الذي اكد على مواصلة نهج الكفاح المسلح حتى تحرير وبسط سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها.

وذكر الوزير الصحراوي أن الجمهورية الصحراوية تؤمن بدور الاتحاد الافريقي٬ ومساهمته في استتباب وإشاعة السلم والأمن والاستقرار في افريقيا٬ منوها إلى مسؤولية الاتحاد الافريقي٬ بصفته شريك للأمم المتحدة في المجهودات الرامية إلى إحلال السلام الدائم والعادل المبني على ممارسة الشعب الصحراوي٬ لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

و دعا وزير الخارجية الصحراوي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لايلاء عناية خاصة لأوضاع حقوق الإنسان٬ في الاجزاء التي يحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية، وكذا اوضاع اللاجئين الصحراويين طبقا لمقتضيات قرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة.

حورية سعداوي

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