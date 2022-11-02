وزير الخارجية السعودي: نرفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين

أكد اليوم الأربعاء وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، أن السعودية ترفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين، مضيفا بالقول:” لن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا”

ودعا فيصل بن فرحان، في كلمة له اليوم الثاني من أشغال جامعة الدول العربية. إلى العمل على إصلاح منظومة الجامعة العربية. وتوحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك.

و أبرز ذات المتحدث دعم المملكة لإيجاد حل سياسي في سوريا يحفظ هويتها وأراضيها، في حين دعا لبنان إلى انتخاب رئيس يكون قادرا على توحيد البلاد، مؤكدا ايضا على سعي المملكة إلى دعم السودان وتحقيق التوافق والسلام.

كما أكد وزير الخارجية السعودي، أن المملكة ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. مشيرا إلى أن حل الخلافات في ليبيا ينبع من الداخل بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وشدد فيصل بن فرحان على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني داعيا إلى تواصل الضغط الدولي لتحقيق السلام في اليمن. مبرزا دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن لتمديد الهدنة.

وبخصوص القضية الفلسطينية، فقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وكذا دعم التنمية في الدول الشقيقة ضمن رؤية 2030.

رمزي أحمد توميات

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