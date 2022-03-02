وزير الخارجية الروسي: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة

2 مارس، 2022

قال اليوم الأربعاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريح خص به قناة الجزيرة :” أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة”.

وأردف سيرغي لافروف بالقول :” إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذو خبرة  كما لا يوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية”.

وتابع ذات المتحدث قائلا:”كنا مستعدين لهذه العقوبات ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين”، مؤكدا على أن روسيا لديها الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها.

رمزي أحمد توميات

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