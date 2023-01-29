وزير الثقافة يستقبل السفير والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة

إستقبلت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي٬ اليوم الأحد٬ بمقر الوزارة، السفير والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، الأرجنتيني ألخاندرو ألفاريز٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

واستهلت الوزيرة هذا اللقاء بتقديم تهانيها لسعادة السفير بعد فوز منتخب الأرجنتين لكرة القدم بكأس العالم التي إحتضنتها دولة قطر مؤخرًا.

وذكر البيان٬ أن مولوجي تطرقت إلى الحديث عن أهم توجهات قطاع الثقافة والفنون، لاسيما في مجال الصناعات الثقافية ومساعي الوزارة الحثيثة في هذا الصدد، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون٬ وكذا مخطط عمل الحكومة.

كما سلطت وزيرة الثقافة الضوء على مساعي الوزارة لتطوير مشروع الحضائر الثقافية بالجزائر ونقل الخبرة الجزائرية في هذا المجال بمرافقةٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنقلها إلى دول الجوار وخاصةً دول الساحل الإفريقي، في إطار مقاربة شاملة ترتكز على خبرة عالية المستوى وتعبئة موارد إضافية لتعزيز هذه الشراكة ضمن آفاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة٫ يذكر البيان.

ومن جانبهه، أشاد السفير بالحركية والنشاطات الدؤوبة والنوعية التي يشهدها القطاع، مثمنا المقترح الذي تقدمت به الوزيرة بخصوص مشروع الحضائر الثقافية، خاصة وأنه حقق نجاحًا كبيرًا بالجزائر٬ يشير البيان.

وكما نوّه السفير بالمبادرات الثقافية التي تنظمها الوزارة على مستوى مخيمات اللاجئين الصحراويين،مؤكدًا على أهميتها الإنسانية وعلى الدعم الكبير الذي يتلقاه الشعب الصحراوي من الدولة الجزائرية في مختلف المجالات.

وأوضح ذات البيان٬ أن الوزيرة قدمت شروحات عن طبيعة هذه النشاطات، مصرحة أن الوزارة بصدد التحضير لتوقيع إتفاقية مع نظيرتها الصحراوية تتضمن إطلاق برامج ثقافية مشتركة ذات أبعاد دولية، وخاصةً في مجال المسرح.

وفي شأن آخر٬ ثمّن السفير والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر٬ زيارة مدير مكتب اليونسكو المكلف بدول المغرب العربي إلى الجزائر خلال هذا الأسبوع، واللقاء الذي سيعقده مع مسؤولين في قطاع الثقافة حول مواضيع مشتركة وذات أولوية للطرفين.

وكما إختتمت وزيرة الثقافة حديثها، بتسليط الضوء عن النّظرة الإستراتيجية والإستشرافية للوزارة لدعم كل الفاعلين في المجال من أفراد، هيئات وجمعيات ثقافية.

حورية سعداوي

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