وزير التّربية الوطنية يترأس اجتماعا حول وضعية الدخول المدرسي الجديد 2024/2023

ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم أمس الإثنين ، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، والتي تمحورت حول استكمال العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي 2023- 2024، وتقديم بعض التعليمات والتوجيهات الواجب القيام بها لضمان السير الحسن لتمدرس التلاميذ.

في المستهل، ولتمكين أولياء التلاميذ الذين تعذّر عليهم تسجيل التماسات إعادة إدماج أبنائهم في الآجال المحددة، أمر السيد الوزير بتمديد هذه الفترة إلى غاية يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 منتصف النهار (12:00) للتسجيل عبر فضاء الأولياء أو عن طريق مديري المؤسسات التعليمية التي درس بها أبناؤهم في السنة الدراسية الماضية.

كما أسدى وزير القطاع تعليمات بمواصلة التنسيق مع السيدات والسادة الولاة، وبذل الجهد للوقوف على جاهزية وسائل التدفئة بالمؤسسات التعليمية ومعالجة كل النقائص استعدادا لفصل الشتاء.

كما تطرّق “عبد الحكيم بلعابد” إلى ضبط رزنامتي العطل المدرسية والاختبارات الفصلية بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 وإصدار نصيّن تنظيميين بشأنهما.

وفي الختام، ذكّر الوزير بمواصلة تنظيم وتأطير عملية الاستقبال على مستوى مقر مديريات التربية أو في الأماكن المخصّصة لذلك، والتكفل بفعالية بالانشغالات المطروحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما حث مديري التربية على التجند والاستعداد لإنجاح السنة الدراسية والحرص على استقرارها والتكفل بكل الانشغالات المطروحة من طرف مكونات الجماعة التربوية.

سيدعلي.ه‍

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