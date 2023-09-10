وزير التعليم العالي يُشرف على إفتتاح الندوة الوطنية حول الرياضة الجامعية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم أمس السبت، على افتتاح الندوة الوطنية حول الرياضة الجامعية الموسومة بـ “الرياضة الجامعية..واقع وآفاق”، حسب ما كشفه بيان مصالح الوزير.

و عرفت هذه الندوة حضور ممثل وزير الشباب والرياضة، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، الأمين العام للوزارة، رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، مدراء المؤسسات الجامعية، رئيس جامعة التكوين المتواصل، إطارات الوزارة، رؤساء الاتحاديات لمختلف الرياضات، الأساتذة والخبراء، و الطلبة الرياضيين، وكذا الشركاء الاجتماعيين، حسب ذات المصدر.