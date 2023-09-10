وزير التعليم العالي يُشرف على إفتتاح الندوة الوطنية حول الرياضة الجامعية
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم أمس السبت، على افتتاح الندوة الوطنية حول الرياضة الجامعية الموسومة بـ “الرياضة الجامعية..واقع وآفاق”، حسب ما كشفه بيان مصالح الوزير.
و عرفت هذه الندوة حضور ممثل وزير الشباب والرياضة، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، الأمين العام للوزارة، رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، مدراء المؤسسات الجامعية، رئيس جامعة التكوين المتواصل، إطارات الوزارة، رؤساء الاتحاديات لمختلف الرياضات، الأساتذة والخبراء، و الطلبة الرياضيين، وكذا الشركاء الاجتماعيين، حسب ذات المصدر.
و تأتي هذه الندوة كانطلاقة لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداها خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 16 أفريل الماضي، لإحياء الرياضة الجامعية من أجل بعث أمجادها من جديد، يضيف البيان.
كما قدّم الوزير الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لتطوير الرياضة الجامعية الذي سيتم إثراءه من طرف الفواعل الجامعية بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، وجميع الاتحاديات الرياضية، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور