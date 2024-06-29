وزير التعليم العالي يقف على عدد من مشاريع القطاع بخنشلة

وقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بولاية خنشلة، على عدد من مشاريع القطاع، بجامعة الشهيد عباس لغرور.

وعاين الوزير بداري، في مستهل زيارته، مشروع إنجاز 4000 مقعد بيداغوجي، بالقطب الجامعي الجديد “الدكتور عبد الحق برارحي”، أين وقف على الأشغال الجارية به، و استمع إلى عرض مفصل حول المشروع التي بلغت نسبة إنجاز الشطر الأول منه، والذي يضم 2000 مقعد و 8 مدرجات، 45%، في حين بلغت نسبة إنجاز الـ2000 مقعد الأخرى 80%، و التي عرفت توقفا بسبب مسائل تقنية، على غرار حماية الموقع من المياه الجوفية الصاعدة، حيث أكد الوزير بداري، في هذا الصدد، على ضرورة إحترام الأجال التعاقدية و تسليم المشروع كليا بجميع مرافقه قبل تاريخ الدخول الجامعي المقبل، كأقصى تقدير.

و زار وزير التعليم العالي، بذات القطب، حاضنة الأعمال، أين اطّلع على بعض أعمال الطلبة البالغ عددها 12 مشروعا مبتكرا، في إطار المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وبراءات الإختراع.

هذا و أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، على تدشين الإقامة الجامعية الجديدة بسعة 2000 سرير، بطريق الوزن الثقيل، بمحاذاة حي موسى رداح، ببلدية خنشلة، أين تفقد مختلف المرافق التي تحتويها (المطعم ، قاعة محاضرات، أجنحة الإقامة)، حيث أكد في تدخله على الرقمنة من أجل تسيير هذه المرافق.

كما دشّن الوزير بداري، بالجامعة المركزية بالحامة، ملحقة الطب التي أقرّها رئيس الجمهوية، عبد المجيد تبون، خلال زيارته الأخيرة لولاية خنشلة، أين تفقد مرافقها البيداغوجية المتمثلة في وحدة التشخيص الجزيئي، المدرجات، الأقسام، ومكتبة المطالعة.

ووضع الوزير بذات الجامعة حيز الخدمة دار الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى تفقده لمشروع إنجاز 5 مخابر بحث لجامعة خنشلة، والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 40%، حيث شدّد الوزير على ضرورة تسليم المشروع في أقرب الآجال لأهميته للقطاع.

شرف الدين عبد النور