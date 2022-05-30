وأكد بن زيان أن استقبال بيار أودان بصفته أولا ابن المناضل موريس أودان، وكونه مختصا في الرياضيات ومسؤولا في جمعية جوزيت وموريس أودان، ويدخل في إطار مساعي، تشجيع العمل المشترك بين مؤسسات البحث العلمي الجزائرية وجمعية جوزيت موريس أودان، وللإيجاد الإمكانيات وتحديد المعايير من أجل تعميم الرياضيات في المؤسسات الجامعية والتربوية.

كما استذكر ذات المتحدث، حيثيات إطلاق اسم موريس أودان على المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران في افريل 2017. وما يمثله ذلك من أهمية تاريخية وعلمية بالنسبة للجزائر.

ومن جهته، أكد بيار أودان، أنه تطرق مع بن زيان إلى جائزة موريس أودان للرياضيات وكيفية جعلها دائمة، خاصة وأنها جائزة تمنح لكفاءتين في الرياضيات جزائرية وفرنسية في آن واحد.

كما طرح أودان، امكانية استقبال كفاءات بارزة في العلوم الرياضية للاستفادة منها في دورات علمية داخل مخابر أو فرق بحث، هنا في الجزائر أو بفرنسا لفترات محددة بهدف تطوير التعاون في هذا المجال.

وكشف ذات المتحدث، إلى أنه لمس ارادة حقيقية لدى الطلبة الجزائريين الذين التقى بهم منذ حلوله بالجزائر. واستعداد وقدرات علمية، لاقتراح مشاريع وأنشطة في مجال الرياضيات.

رمزي أحمد توميات