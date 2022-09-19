وزير التعليم العالي: تحويل مذكّرات التخرج إلى مشاريع

أكد اليوم الإثنين، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، أن مصالح دائرته الوزارية ستعمل على تحويل مذكّرات التخرج إلى مشاريع بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المصغرة.

وكشف بداري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية مع وزارة المؤسسات الناشئة حتى تحتضن الطلبة الحاصلين على شهادات، ومرافقتهم لاستحداث مؤسساتهم الناشئة.

وأوضح ذات المتحدث، أنّه عوض أن يكون الطالب باحثًا عن منصب شغل، سيغدو مولّدًا للشغل ومندرجًا في التنمية الاقتصادية،مضيفا أنّ جميع الميادين المدرسة سيكون لها مكان في تنشيط التكوينات المختلفة في مجال مهن المستقبل، وسيتم ابتداء من هذه السنة توجيه الطلبة المتحصلين على الشهادات إلى مؤسسة ناشئة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن القطاع سيجعل من العنصر البشري المركز الأساسي في اتخاذ القرار، والهدف منه جعل الجامعة قاطرة للتنمية ولتحسين مستوى معيشة المواطن الجزائري وأساس رفاهية المجتمع الجزائري.

كما جدد نفس المسؤول التاكيد على سعي مصالحه لجعل الجامعة تتركز على البحث العلمي و خلق الثروة من خلال المؤسسات الناشئة، كما يجب على الجامعة خلق الثروة مشيرا إلأى أنه سيتم مراجعة النصوص التنظيمية.

وللاشارة، فقد سجل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي برسم الموسم الجامعي الجديد استقبال 1 مليون و700 ألف طالب وطالبة عبر مختلف المؤسسات الجامعية للوطن من بينهم 333 ألف طالب جديد من الحائزين على شهادة البكالوريا.

رمزي أحمد توميات

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