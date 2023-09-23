وزير التعليم العالي: الجامعة الجزائرية تعمل على تطوير نماذج إبتكارية لطائرات بدون طيار

أكد اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، على أن الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من المنتجات الإبتكارية.

وقال بداري في كلمة ألقاها في افتتاح السنة الجامعية بولاية قالمة، أن:” الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من المنتجات الإبتكارية، على غرار أجهزة الرادار للوقاية من حرائق الغابات. بطاريات للطاقة المتجددة، وزراعة القمح الصلب، تحلية مياه البحر، السيارة الكهربائية إضافة إلى الطائرات بدون طيار”.

وكشف ذات المتحدث أن الوزارة بصدد تنويع عروض التكوين على مستوى القطب الجامعي لسيدي عبد الله في مجالات متقدمة على غرار الروبوتات المتحركة والذكاء الاصطناعي، والفيزياء الحديثة وكذا الرياضيات التطبيقية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الندوة الوطنية الخاصة بتقييم الجلسات الجامعية ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة. حيث سيتم من خلالها مراجعة شاملة لعروض التكوين. إضافة إلى تغيير الشعب والعمل على تحسينها وتعزيز دورها الفعال في تكوين جيد للطالب.

في حين سيتم من خلال هذه الجلسات التقليل من ظاهرة الرسوب والتسرب الجامعي وخلق ديناميكية موحدة في الحرم الجامعي.

رمزي أحمد توميات

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