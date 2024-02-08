وزير التربية يُؤكد: تحسينات جديدة في تصنيف الأساتذة

8 فبراير، 2024

كشف اليوم الخميس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن إضافة تحسينات جديدة في تصنيف الأساتذة، بالمراحل التعليمية الثلاث.

ولفت بلعابد على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيزي وزو الى أن رئيس الجمهورية أمر بالقيام بالعديد من الأمور التي تصب في فائدة الأساتذة.

وذكر ذات المتحدث منها تحسين التصنيف، وإعفاء أساتذة الإبتدائي من كل المهام غير البيداغوجية التي كانوا يؤدونها. حيث تم إدماج 45 ألف مشرف تربوي في الطور الإبتدائي للقيام بهذه المهام، بالإضافة إلى إجراءات أخرى كثيرة.

وشدد وزير التربية، على أن رئيس الجمهورية، أعطى دعما كبيرا للقطاع، كتخفيض الحجم الساعي والكثير من المستجدات والمكاسب التي ستصدر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية قريبا.

رمزي أحمد توميات

8 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

وزارة الدفاع: إنقاذ 61 شخص من الغرق خلال أسبوع

9 فبراير، 2022
عاجل/ قبول الوساطة الجزائرية الرامية لحلحلة الوضع بالنيجر

عاجل/ الجزائر تُدين بشدّة الهجوم الإرهابي بمقر وزارة الداخلية بأنقرة

1 أكتوبر، 2023
إفتتاح فعاليات ملتقى أدب المقاومة العربي بالعاصمة

إفتتاح فعاليات ملتقى أدب المقاومة العربي بالعاصمة

17 ديسمبر، 2023

بلعابد: أزيد من 4 مليون تلميذ سيستفيدون من كتاب الانجليزية مجانا

8 سبتمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: