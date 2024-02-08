وزير التربية يُؤكد: تحسينات جديدة في تصنيف الأساتذة

كشف اليوم الخميس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن إضافة تحسينات جديدة في تصنيف الأساتذة، بالمراحل التعليمية الثلاث.

ولفت بلعابد على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيزي وزو الى أن رئيس الجمهورية أمر بالقيام بالعديد من الأمور التي تصب في فائدة الأساتذة.

وذكر ذات المتحدث منها تحسين التصنيف، وإعفاء أساتذة الإبتدائي من كل المهام غير البيداغوجية التي كانوا يؤدونها. حيث تم إدماج 45 ألف مشرف تربوي في الطور الإبتدائي للقيام بهذه المهام، بالإضافة إلى إجراءات أخرى كثيرة.

وشدد وزير التربية، على أن رئيس الجمهورية، أعطى دعما كبيرا للقطاع، كتخفيض الحجم الساعي والكثير من المستجدات والمكاسب التي ستصدر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية قريبا.

رمزي أحمد توميات

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