وزير التربية يكشف عن نسبة التلاميذ الذين تمت إعادة إدماجهم

وزير التربية يكشف عن نسبة التلاميذ الذين تمت إعادة إدماجهم

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن نسبة التلاميذ الذين تمت إعادة إدماجهم وذلك خلال اشرافه على ندوة وطنية خاصة بتحضير الدخول المدرسي 2024- 2025.

وأكد بلعابد أنه سيتم الاعتماد أكثر فأكثر على تكنولوجيات الاعلام والاتصال في تسيير وتتبع. مدى تنفيذ العمليات المدرجة في البرنامج القطاعي.

وتطرق ذات المتحدث الى رقمنة إعادة إدماج التلاميذ والتي بلغت نسبة إعادة 88%. بالرغم من بعض الاكتظاظ الموجود في بعض المؤسسات مشيرا الى استحداث نظام رقمي لتوظيف أساتذة اللغة الانجليزية والتربية البدنية.

بالإضافة إلى توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد. وكذا وضع نظام رقمي للدفع الالكتروني لحقوق التسجيلات الخاصة بامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأعلن وزير التربية أنه سيتم قريبا وضع نظام إشعار وإخطار الأولياء بغياب أبناءهم وإشعارهم بالجدول الزمني الأسبوعي. والنتائج الفصلية، وكذلك استدعائهم في حال قيامهم بعمل ما

رمزي أحمد توميات

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