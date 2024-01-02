وزير التربية يكشف عن نسبة التلاميذ الذين تمت إعادة إدماجهم

2 يناير، 2024

كشف  وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن نسبة التلاميذ الذين تمت إعادة إدماجهم وذلك خلال اشرافه على ندوة وطنية خاصة بتحضير الدخول المدرسي 2024- 2025.

وأكد بلعابد أنه سيتم الاعتماد أكثر فأكثر على تكنولوجيات الاعلام والاتصال في تسيير وتتبع. مدى تنفيذ العمليات المدرجة في البرنامج القطاعي.

وتطرق ذات المتحدث الى رقمنة إعادة إدماج التلاميذ والتي بلغت نسبة إعادة 88%. بالرغم من بعض الاكتظاظ الموجود في بعض المؤسسات مشيرا الى استحداث نظام رقمي لتوظيف أساتذة اللغة الانجليزية والتربية البدنية.

بالإضافة إلى توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد. وكذا وضع نظام رقمي للدفع الالكتروني لحقوق التسجيلات الخاصة بامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأعلن وزير التربية أنه سيتم قريبا وضع نظام إشعار وإخطار الأولياء بغياب أبناءهم وإشعارهم بالجدول الزمني الأسبوعي. والنتائج الفصلية، وكذلك استدعائهم في حال قيامهم بعمل ما

رمزي أحمد توميات

2 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

تسهيلات للحصول على الفيزا لزوار الجنوب الجزائري

1 أكتوبر، 2023

لعمامرة يدعو إلى الأعمال الملموسة لبلوغ أهداف اتفاق السلم والمصالحة في مالي

3 سبتمبر، 2022

الأمم المتحدة مطالبة بتعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية وإيفاد بعثة لتقصي الحقائق

5 يوليو، 2021

إيداع نكاز ومحاميه الحبس المؤقت

15 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: