وزير التربية يجري لقاء تشاوريا مع الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية

إستقبل اليوم الأحد،وزير التربية عبد الحكيم بلعابد،سي الهاشمي عصاد،الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بمقر الوزارة،في إطار لقاء تشاوري.

وجاء هذا الإجتماع الموسع الذي حضره إطارات من الهيئتين،بهدف تناول عدة نقاط تخص عملية تدريس مادة الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية،مع الوقوف على بعض الإشكاليات التي تعترض عملية التعميم التدريجي،على مستوى المؤسسات التربوية في بعض الولايات.

وفي ذات الشأن،أكد بلعابد على إستعداد دائرته الوزارية لمعالجة و التكفل بمختلف الإخطارات و التقارير،التي سجلتها المحافظة السامية للأمازيغية في هذا الشأن،مع تبني اقتراحها المتضمن تنظيم ندوة وطنية مع المعنيين بقطاع التربية الوطنية،حول المشاكل البيداغوجية و الإدارية التي تخص إستراتيجية تعميم تدريس مادة اللغة الأمازيغية.

ومن جانبه،وضح أهمية مبادرة المحافظة السامية للأمازيغية الرامية لإدراج بعض التعديلات على القانون التوجيهي للمدرسة، 04-08 المؤرخ في 23 جانفي 2008 كإقتراح موجه للسلطات العليا للدولة،إستنادا لأحكام دستور نوفمبر 2020.سي الهاشمي عصاد،مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة القائمة بين المحافظة السامية للأمازيغية وقطاع التربية الوطنية،

وخرج اللقاء بتحديد فترة تنظيم الندوة الوطنية المخصصة لعملية تدريس اللغة الأمازيغية،قبل العطلة المدرسية الربيعية 2023،وكما تم تنصيب فوج عمل مشترك لإعداد صيغة تنظيم هذه الندوة، مع تخصيص تعليمة وزارية من شأنها معالجة مختلف المشاكل المسجلة.

حورية سعداوي

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