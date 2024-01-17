وزير التربية يؤكد على السعي المستمر لتوسيع تدريس الأمازيغية بالمدارس

17 يناير، 2024

 

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عشية امس الثلاثاء, رفقة الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية،  سي الهاشمي عصاد، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والأمنية، على فعاليات إحياء رأس السنة الأمازيغية (يناير 2974) بمدرسة المجاهد أحمد حدّاد، بعين البنيان، العاصمة، حيث تابع ضمن البرنامج المُسطّر درسا نموذجيا باللغة الأمازيغية حول يناير ومجموعة من النشاطات المرتبطة بالمناسبة.

 واشادالوزير في تصريح له  بالمستوى الرّفيع الذي بلغه التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمحافطة السامية للأمازيغية للرقي بمادة اللغة الأمازيغية والسعي المستمر والحثيث لتوسيع تدريسها بالمؤسسات التعليمية، مؤكدا القفزة النوعية في المورد البشري المؤطر لها، من أساتذة ومفتشين.

وأكد عبد الحكيم بلعابد، على السعي المستمر والحثيث لتوسيع تدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية.

سهام قريمش

17 يناير، 2024

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