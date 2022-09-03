وزير التربية: كتاب الانجليزية للسنة الثالثة ابتدائي جاهز

ترأّس وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم السبت، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مديرو التربية، الأمناء العامون، رؤساء مصالح المستخدمين والمكلفون بالرقمنة لمديريات التربية.

وحسب بيان لوزارة التربية، فقد خصّصت الندوة لمتابعة اللمسات الأخيرة لعملية توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية عن طريق التعاقد في مرحلة التعليم الابتدائي قبل إشهارها والتنظيمات التربوية الخاصة بها وتقديم التعليمات الواجب التقيد والتي من شأنها ضمان احترام المعايير الموضوعة للانتقاء والشفافية المطلقة في العملية.

بالإضافة إلى تقديم بعض التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالشأن التربوي خاصة بعد الإعلان عن العودة إلى تنظيم التمدرس العادي للسنة الدراسية 2022-2023.

و شدّد الوزير على ضرورة الحرص على تنفيذ كل التعليمات بالصرامة اللازمة لإضفاء الشفافية في كل العمليات المرتبطة بملف تعاقد أساتذةالإنجليزية، والاستعانة بالإعلام الواسع لتبليغ الناجحين في شغل مناصب على أساس التعاقد لتدريس هذه المادة في الوقت اللازم، وهذا بعد استنفاذ منتوج التكوين من خريجي المدارس العليا لتكوين الأساتذة عن طريق الانتداب ممن رغبوا في ذلك.

كما أعلم بلعابد، الحضور بأن كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي جاهز وتم اعتماده والمصادقة عليه من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية بتاريخ 01 سبتمبر 2022، ما سيُمكّن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بمباشرة عملية الطبع، وسيكون في المؤسسات التعليمية قبل دخول التلاميذ للمدارس

و أمر ذات المتحدث مديري التربية في هذا الشأن بوضع جهاز خاص يُكلّف بمتابعة عملية توزيع هذا الكتاب على المؤسسات التربوية ابتداء من يوم الأحد 04 سبتمبر 2022 وأن يتخذوا كامل الإجراءات التي تسهّل ذلك.

كما طالب الوزير بتقييم عملية بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية وإعداد وضعية دقيقة لذلك، إضافة إلى متابعة عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالأدراج والخزانات التي ستستعمل لحفظ النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الذي سيستفيد منه تلاميذ السنة الثالثة، الرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي ومتابعة عملية توزيع الألواح الإلكترونية على المدارس المعنية.

ليديا كبيش

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