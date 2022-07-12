بلعابد: الدخول المدرسي المقبل سيحمل الكثير وعدد التلاميذ سيقارب 11 مليون

12 يوليو، 2022
قال اليوم الثلاثاء، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن :”ملفات قطاع التربية جد ثقيلة، والدخول المدرسي المقبل سيحمل الكثير  ويجسد ملامح الجزائر الجديدة”.
وكشف عبد الحكيم بلعابد، خلال تنشيطه لندوة وطنية مخصصة لمديري التربية، أن عدد التلاميذ خلال الموسم المقبل سيقارب 11 مليون.
وأكد ذات المتحدث، على أن أسعار الكتب لن تتغير، وأفضل مكان لبيعه هو المؤسسات التربوية، كاشفا عن اعتماد أزيد من 1000 مكتبة خاصة وتوفير خدمة البيع الإلكتروني .
وفي سياق ذي صلة، كشف وزير التربية الوطنية، أنه سيتم توفير الكتاب الرقمي، حيث يتم تحميله بشكل مجاني لتخفيف وزن المحفظة.
كما أكد نفس المسؤول، على أنه لن يبقى أي فوج دون تأطير بداية من اليوم الأول من الموسم الدراسي المقبل.
رمزي أحمد توميات
12 يوليو، 2022

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