وزير التربية: التوظيف الخارجي بلغ أكثر من 240 ألف

كشف وزير التربية الوطنية ، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت أن عدد التوظيف الخارجي بالقطاع بعنوان السنة الدراسية 2023/2024 بلغ 240738 ، في حين بلغ التوظيف الداخلي أي الترقيات بلغ 47502 ومجموع الترقيات الإدارية بلغ عددها 21770 ادري وادارية.

وأوضح بلعابد في كلمة ألقاها خلال ندوة إعلامية لتقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات، أنه تم ترقية 36000 أستاذ وأستاذة. للمراحل التعليمية الثلاث وبالنسبة للتوظيف الداخلي لأسلاك الادارة تم ترقية 11502.

أما بخصوص الأساتذة المكلفون بالتربية البدنية والرياضية، كشف ذات المتحدث أنه تم توظيف 12877 أستاذ وأستاذة. كما تم كذلك توظيف 4144 أستاذ وأستاذة للغة الانجليزية للسنة الثانية على التوالي. بعد ان تم توظيف بعنوان السنة الفارطة 5357 استاذ واستاذة ليرتفع العدد الى اكثر من 9 الاف استاذ واستاذة.

في حين أشار وزير التربية الى أن المدرسة في برناج رئيس الجمهوية تحظى باهتمام وبأولوية وبرعاية ومتابعة دقيقية. ومكتسبات المدرسة في برنامج الرئيس عديدة تاريخية وغير مسبوقة شانها شان كل الانظمة التربوية في العالم”

رمزي أحمد توميات

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