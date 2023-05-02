وزير التجارة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية زيمبابوي

2 مايو، 2023

استقبل وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، جاكوب موديندا. رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية زيمبابوي، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فان رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية زيمبابوي يؤدي زيارة للجزائر خلال الفترة من 29 أفريل إلى 5 ماي 2023.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وشدد زيتوني على ضرورة، ترقية العلاقات التجارية بين الجزائر و زيمبابوي. ورفعها بما يترجم المستوى السياسي للعلاقة الأخوية بين البلدين. معبرا عن رغبة الجزائر في تكثيف التجارة البينية مع الدول الإفريقية.

كما استعرض الوزير الفرص المتاحة في قطاع التجارة، خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرا. في مجالات الصناعة الغذائية، الميكانيكية وصناعة الأدوية. كما أكد زيتوني على أهمية إقامة معارض اقتصادية بين البلدين.

من جهته، عبر موديندا، باسم الوفد الذي يرأسه، عن استعداده للعمل على تمتين العلاقات التجارية بين البلدين. ورفع حجم التبادل التجاري وتكثيف التعاون على كافة الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة

رمزي أحمد توميات

2 مايو، 2023

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