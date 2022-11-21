وزير التجارة يجتمع بجمعية مستوردي وموزعي الأدوات المدرسية

اجتمع، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، بجمعية مستوردي وموزعي الادوات المدرسية وذلك بحضور إطارات الوزارة .

ووفق بيان لوزارة التجارة، فقد استهل الوزير اللقاء بتقديم تشكراته لهذه الجمعية ولكل فاعلي هذه الشعبة من منتجين وتجار على مساهمتهم القيمة في انجاح الدخول المدرسي الفارط فيما يتعلق بالأدوات المدرسية.

وشكّل اللقاء كذلك سانحة لدراسة تحضير الدخول المدرسي المقبل 2023-2024 فيما يتعلق بهذا المجال.

في ذات السياق ،تم التطرّق إلى كيفية تطوير الانتاج الوطني بهذا الخصوص والتقليل من حجم الواردات .

ف.س

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