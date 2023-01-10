وزير التجارة: نسعى لتصدير زيت الزيتون نحو 50 بلد

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن تصدير 600 ألف لتر من زيت الزيتون نحو 19 بلد عن طريق 78 مُصدرا بقيمة 2 مليون دولار.

وقال رزيق في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الأبواب الوطنية لتصدير زيت الزيتون بمقر وكالة “ألجكس”، أن :”الأرقام المُحصلة غير كافية ودون المستوى إذا تم مقارنتها بما تزخر به بلادنا من خيرات في هذه الشعبة عبر مختلف ربوع الوطن”.

وأكد ذات المتحدث على أن قطاعه مُستعد لمرافقة مهنيي شعبة زيت الزيتون من أجل دعمهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم والرفع من قيمة الصادرات.

وأردف وزير التجارة بالقول: “نحن على أتم الاستعداد لمرافقة مهني شعبة زيت الزيتون والشعب الأخرى لتصدير هذه المنتوجات الرائعة، ومن الضروري الاهتمام بهذه الشعبة لأن لديها قدرات تصديرية هائلة”.

وتابع نفس المسؤول قائلا أن:“الدول التي تحصّلت على حصص في السوق الدولية ليست أفضل منا، كما لا توجد مسابقة في العالم حول زيت الزيتون إلا وتواجد المنتوج الجزائري في المراتب الأولى وهذا يوضح مدى جودتها”.

كما شدد رزيق على أهمية الثقة في المنتوج الجزائري، مبرزا أن زيت زيتون الجزائرية أجود الأنواع على مستوى البحر الأبيض المتوسط ومع الوقت ستكتسح السوق العالمية.

في حين كشف ذات المتحدث، عن هدف قطاعه في هذه الشعبة، ألا وهو الوصول إلى تصدير ما قيمته 5 ملايين دولار ل50 دولة.

أما بخصوص الأبواب المفتوحة الوطنية حول تصدير زيت الزيتون ومشتقاته، أكد رزيق أنها ستقام على مدار 3 أيام يتخللها بيع لأجود أنواع الزيوت عبر 58 ولاية.

كما دعا وزير التجارة المواطنين للتوجه سواء لوكالة “ألجكس” أو عبر النقاط المخصصة للإطلاع على جودة المنتوج الجزائري

رمزي أحمد توميات

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