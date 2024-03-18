وزير التجارة: منع أي زيادات في أسعار المكيفات الهوائية

18 مارس، 2024

كشف اليوم الاثنين وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن إستراتيجية تم تسطيرها من طرف الوزارة كإجراء إستباقي تحضيرا لموسم الاصطياف

واوضح زيتوني ان هذه الإستراتيجية تهدف إلى توفير المنتجات الكهرومنزلية خاصة المكيفات الهوائية، مشددا على منع أي زيادات عشوائية قد تمس هذه المواد من طرف المضاربين.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قادت وزير التجارة وترقية الصادرات الى ولاية برج بوعريريج، أين قام رفقة والي الولاية كمال نويصر، بزيارة مصنع كوندور لإنتاج المكيفات الهوائية.

كما قام الوزير، خلال زيارته للولاية، بتدشين مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش.

رمزي أحمد توميات

18 مارس، 2024

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