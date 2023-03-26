وزير التجارة: مادة الزيت متوفرة وهناك فائض في الإنتاج

أكد اليوم الأحد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على أن مادة الزيت متوفرة بقوة وهناك فائض في الإنتاج.

وأفاد زيتوني على هامش زيارته الميدانية لمصنع إنتاج زيوت “صافية” اليوم، أنـه تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء تم رفع إنتاج مادة الزيت إلى 4600 طن.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “مادة الزيت متوفرة وستكون هناك خارطة جغرافية لتوزيع مادة الزيت وفقا لمعايير متعددة لتفادي التذبذب الحاصل وإنهاء وضع اللااستقرار لدى المستهلك”.

في حين طمأن وزير التجارة وترقية الصادرات على أن الجزائر لديها مخزون احتياطي كبير من المواد الاستهلاكية تحسبا لمواجهة أي طارئ محتمل.

رمزي أحمد توميات

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