وزير البريد يدشّن مشاريع قطاعية مهمة في قسنطينة

زار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي أمس الاثنين ولاية قسنطينة في إطار جولة عمل وتفقد هدفها تقديم تحسينات تقنية وخدمات جديدة لفائدة مواطني الولاية.

في محطته الأولى قام الوزير بزيارة المركز الجديد للبيانات التابع لاتصالات الجزائر في بلدية الخروب. وخلال هذه الزيارة، تم تقديم عرض حول أهم المؤشرات البريدية والاتصالات في الولاية، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير بنية الاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة.

أما المحطة الثانية، فركزت على مشروع ربط التجمعات السكنية بتقنية الألياف البصرية، والذي سيوفر خدمات إنترنت سريعة للسكان بسرعة تصل إلى 300 ميغا في الثانية. وأشاد الوزير بجهود تعميم هذه التكنولوجيا وأكد على الحاجة إلى توسيعها لتشمل المزيد من التجمعات السكنية.

وفي خطوة أخرى، تم وضع حيز الخدمة مكاتب بريدية جديدة في المدينة الجديدة علي منجلي، مما سيسهم في تحسين وتقريب الخدمات البريدية من المواطنين. ويأتي هذا ضمن جهود تحسين البنية التحتية البريدية في الولاية.

وفي الأخير، تم تدشين محطة قاعدية للجيل الرابع للهاتف النقال لموبيليس في المدينة الجديدة علي منجلي، مما سيعزز من توفير خدمات الاتصالات للسكان في هذه المنطقة.

تعكس هذه الزيارة التزام الحكومة بتطوير قطاع الاتصالات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في ولاية قسنطينة.

خديجة مقداد

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