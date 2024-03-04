وزير الاتصال يستقبل مدير عام إتحاد إذاعات الدول العربية

إستقبل مساء اليوم الإثنين، وزير الاتصال، محمد لعقاب، مدير عام إتحاد إذاعات الدول العربية، المهندس سليمان عبد الرحيم، المتواجد في الجزائر في إطار زيارة عمل، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج، محسن كريم سليماني.

وشكّل اللقاء، حسب ما أورده بيان وزارة الاتصال، فرصة للحديث عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر واتحاد إذاعات الدول العربية، إذ تربط الجزائر وإتحاد إذاعات الدول العربية علاقات تعاون قوية من خلال مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والبث، ومركز التبادل العربي للأخبار والبرامج المتواجد بالجزائر، وهي مؤسسات فاعلة في مختلف اللجان التقنية والهندسية والتنفيذية، التابعة للاتحاد.

وتحرص الجزائر على تقديم الدعم الكافي لهذا المركز ومن خلاله دعم إتحاد الإذاعات العربية، نظير الجهود التي يبذلها لتنسيق وتعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك.

و في هذا السياق، تستفيد المؤسسات الإعلامية في إطار اقتناء حقوق البث الجماعي لمختلف البطولات والتظاهرات الرياضية الكبرى والعالمية، وكذا القمم العربية وتغطية فعاليات موسم الحج والتي يقتنيها الاتحاد باسم أعضائه.

كما يساهم الاتحاد في نقل صورة الجزائر والتعريف بها للخارج، من خلال تغطية كل الأحداث الكبرى التي تقام في الجزائر، على غرار القمة العربية التي عقدت بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022، وكذا القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، من 29 فيفري إلى 02 مارس الجاري، بالإضافة إلى عدة تظاهرات رياضية أخرى.

للإشارة، تشارك الجزائر وبشكل فعال، في كل النشاطات السنوية التي يقوم بها اتحاد إذاعات الدول العربية، كمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي ومؤتمر الإعلام العربي.

شرف الدين عبد النور

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