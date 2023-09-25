وزير الاتصال يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر

إستقبل اليوم، وزير الإتصال، محمد لعقاب، سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، الذي أدّى له زيارة مجاملة لتهنئته بمناسبة تعيينه وزيرا للاتصال، حيث شكّل اللقاء فرصة للحديث عن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين سيما في مجال الإعلام والاتصال، حسب ما أفاد به بيان وزارة الاتصال.

خلال هذا اللّقاء، أكّد وزير الاتصال حسب ذات المصدر، رغبة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر و قطر وتنويعها أكثر في كل المجالات، مشيرا إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال التكوين الإعلامي.

كما نوّه الوزير لعقاب، بجودة ومتانة العلاقات الجزائرية القطرية خاصة مع حلول سنة 2024، أين سيتم الاحتفال بالذكرى ال50 للعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وقطر، وهي المناسبة التي أكّد وزير الاتصال، على ضرورة ابرازها ومرافقتها إعلاميا لإظهار طبيعة العلاقات الجزائرية القطرية ومرافقة كل المكتسبات والإنجازات المحققة بين البلدين، يفيد البيان.

وسمح اللقاء أيضا، بالحديث عن مختلف أوجه التعاون بتعزيز أكثر للاتفاقيات المبرمة في مجال الإعلام بما يخدم البلدين، منها مشروع مذكرة للتعاون بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والتلفزيون القطري وتعاون آخر بين مؤسستي الإذاعة الجزائرية ونظيرتها القطرية، يضيف المصدر ذاته.

من جهته، أكد السفير القطري بالجزائر، أن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية وأخوية صادقة، مشيرا إلى استعداد بلاده للتعاون ومد يد العون لأبعد حد في مجالات التكوين والتدريب الإعلامي.

كما شكّل اللّقاء فرصة للحديث عن آخر التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين الجزائر وقطر والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق مع التركيز على دور وسائل الإعلام في البلدين لإنجاحها، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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