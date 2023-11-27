وزير الاتصال يستقبل المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان

إستقبل مساء اليوم الإثنين، وزير الاتصال، محمد لعقاب، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي تقوم بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من السلطات الجزائرية، حسب ما أورده بيان وزارة الإتصال.

و جرى اللقاء حسب ذات المصدر، بمقر الوزارة، حيث قدّم الوزير لعقاب عرضا شاملا عن القوانين المتعلقة بالإعلام والتي تحمل في مجملها جملة من الامتيازات والضمانات التي يقدّمها قانون الإعلام الجديد من أجل حماية حقوق الصحفيين وتعزيز حريتهم.

من جهتها، استعرضت المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان مهامها وصلاحياتها في حماية هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والدور الذي تقوم به في تعزيز حقوق الإنسان وحمايته بطريقة سلمية.

شرف الدين عبد النور

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