وزير الاتصال يدعو وسائل الإعلام للاستباقية في الدفاع عن مصالح الجزائر

دعا وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، وسائل الإعلام الوطنية الى انتهاج الأسلوب الاستباقي في الدفاع عن الجزائر.

وذلك من خلال مرافقة وإبراز الإنجازات الوطنية والرد على الهجمات التي تستهدف البلاد، يوضح بوسليماني الذي شدد على ضرورة إبراز الإنجازات وتصدير الصورة الحقيقية عن الجزائر للخارج

وابرز ذات المتحدث أن ذلك يأتي “لوضع حد للهجمات السيبرانية الكبيرة ضد الجزائر،وداعيا لصحافة الوطنية إلى “عدم البقاء في نطاق رد الفعل واعتماد الاستبقائية بإبراز إنجازات الجزائر أمام الخارج”.

رمزي أحمد توميات

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