وزير الاتصالات المصري يشيد بتجربة الجزائر في مجال الشركات الناشئة

أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، على عمق وتميز العلاقات المصرية الجزائرية وتعدد مجالاتها. مشيرا إلى أن ملفات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ثرية ومتعددة.

وأوضح طلعت أنه تم الاتفاق على العمل أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في مقدمة القطاعات التي تشهد نموا بين البلدين الشقيقين .وذلك من خلال فتح آفاق للتعاون في مجالات البريد، والشبكة التحتية المعلوماتية وتبادل الرؤى. حول التجارب النجاحة في المجهودات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بالإضافة إلى جذب استثمارات في مراكز البيانات وتحقيق التكامل بين مراكز البيانات والاتصالات الدولية بين البلدين.

هذا وقد أكد عمرو طلعت على التعاون في مجال تشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة. مشيدا بتجربة الجزائر في هذا المجال.

ومن جهته أكد حميد شبيرة، سفير الجزائر بالقاهرة على أهمية زيارة الوزير لمصر. في ضوء العمل على تعزيز التعاون بين البلدين، مُعربا عن تطلعه إلى نتائج الزيارة. والتي تعد أحد نتائج اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

رمزي أحمد توميات

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