وزير الإتصال يستقبل السفير الصيني بالجزائر

26 فبراير، 2023

استقبل صباح اليوم الأحد وزير الإتصال محمد بوسليماني، سفير جمهورية الصين الشعبية ا لي جيان. حسب بيان الوزارة.

وأوضح البيان، أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تمحور اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، لاسيما في مجال الإعلام والإتصال، وما تعلق بجانب التكوين والرقمنة.
كما تطرق الطرفان إلى أهمية التعاون الذي يجمع البلدين في مجال الإعلام والإتصال، ورفعه إلى مستوى العلاقات السياسية والإقتصادية المتميزة بين البلدين، مع تشجيع التبادلات بين المؤسسات الإعلامية للجزائر والصين الشعبية، بما فيها الإنتاج الإعلامي المشترك المواكب للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال.
ش.ن
26 فبراير، 2023

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