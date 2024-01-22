وزير الأشغال العمومية يشرف بوهران على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية

22 يناير، 2024

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الاثنين، خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية وهران، على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة، بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية على مستوى بلدية حاسي مفسوخ، انطلاقا من محطة العيايدة على مسافة 12 كلم.

و سيمكّن هذا المشروع الهامّ الذي تمّ انجازه في ظرف وجيز، من ربط المنطقة الصناعية بطيوة وكلّ شبكة السكة الحديدية الوطنية، سواءً الشرق الجزائري، وخاصة الجنوب الغربي ببشار ومنجم غار جبيلات، وكذا موانيء الغرب والوسط، كما سيساهم خط حاسي مفسوخ-بطيوة بتقليص أعباء كبيرة على الصناعيين بالمنطقة الصناعية لبطيوة المتعلقة بنقل البضائع عن طريق القطار إلى ناحية وهران و حتى الولايات الأخرى إلى غاية ميناء أرزيو.
كما تم تقديم عرض شامل لمشاريع السكة الحديدية في ولاية وهران، من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكة الحديدية.

جدير بالذكر أن هذا الخط يدخل في إطار المشروع الكبير لخط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات، و المتعلق بإستخراج الحديد من منجم غارا جبيلات بتندوف وتحويل المادة الأولية واستغلالها في انتاج الحديد على مستوى وهران وربط الخط بميناء أرزيو.

شرف الدين عبد النور

22 يناير، 2024

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