وزير الأشغال العمومية يشدد على ضرورة الالتزام بقانون الصفقات العمومية

قال كلمة وزير الاشغال العمومية والري والمنشٱت القاعدية: ” قطاعنا له علاقة مباشرة مع الحياة اليومية للمواطن ويتعين علينا مضاعفة الجهود للرقي بالخدمة العمومية”.

وأوضح الوزير، أن هذا اللقاء يأتي مع بداية التطبيق الفعلي للمنظومة الميزانيتية لبلوغ الأهداف المسطرة بداية هذه السنة، مضيفا بالقول :” وجب علينا ان نكون بنفس العزيمة والارادة لبلوغ الأهداف ولا يسمح لأي كان بعرقلة القطاع”.

وأضاف ذات المتحدث، أن الأهمية التي حظي بها القطاع، تتوفر حاليا على 3755 عملية بغلاف 2256.6 مليار دينار موزعة حسب البرامج، مردفا بالقول:” انتم ملزمون بتجسيد هذه المشاريع باحترافية لنكون قدر المسؤوليات التي تقع على عاتقنا”.

وتابع وزير الأشغال العمومية قائلا:” نسعى لرقمنة القطاع تماشيا مع مخطط الحكومة للرقمنة عبر كل ولايات الوطن، وجب التشديد على اهمية الرقمنة ولا يمكن أن نشتغل فيها دون مشاركة الجميع”.

كما استرسل بالقول :”اشدد عليكم بالالتزام بقانون الصفقات العمومية واحثكم على التقيد بكل الشروط المتعارف عليها سواء مع العموميين او الخواص”.

وأضاف الوزير نحن قطاع معني بخدمة عمومية حساسة وعلينا التفتح أكثر على المواطنين والاستماع إليها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما علينا تطوير شبكة الطرقات عبر الوطن التي تعد من بين الأكبر في إفريقيا”.

وتابع قائلا:” نعتمد على تحلية مياه البحر و الاستعمال العقلاني للمياه الجوفية وكلفنا مصالحنا لجرد كل الأبار والمناقب في البلاد”.

رمزي أحمد توميات

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