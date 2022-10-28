وزيرة خارجية ليبيا: “نحن هنا لنعمل يد بيد، ليبيا مع الجزائر من أجل مستقبل أفضل للوطن العربي”

وزيرة خارجية ليبيا: “نحن هنا لنعمل يد بيد، ليبيا مع الجزائر من أجل مستقبل أفضل للوطن العربي”

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

وجاء هذا اللقاء على هامش أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري, التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة في دورته الـ31 الذي ستنطلق أشغاله في الفاتح من نوفمبر القادم.

وعقب اللقاء صرحت الوزير الليبية “نحن هنا لنعمل يد بيد، ليبيا مع الجزائر من أجل مستقبل أفضل للوطن العربي ولدولة الجزائر وليبيا معا”

رمزي أحمد توميات

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