استقبلت بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس 20 جانفي 2022، بمقر دائرتها الوزارية، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر.

و تطرق الطرفان، خلال هذه الزيارة إلى العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين خصوصا وأن المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة خاصة لدى الجزائر قيادة وشعبا.

كما تناولت الوزيرة عرواز خلال هذا اللقاء عرضا شاملا عن التجربة البرلمانية الجزائرية، فضلا عن مهام دائرتها الوزارية ودورها في التنسيق بين الحكومة والبرلمان.

من جهته، شكر السفير السعودي بالجزائر الوزيرة على هذا اللقاء، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين وعلى استعداده الكامل للعمل على تطوير هذه العلاقات إلى أحسن مستوى ممكن.

وفي الأخير أكد الطرفان على ضرورة تبادل التجارب والخبرات وكذا تطوير مجالات التعاون بين البلدين.

ش.ن

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