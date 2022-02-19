وزيرة الخارجية الفرنسية: فرنسا بحاجة إلى شركائها الجزائريين للتشاور معهم

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، على أن الجزائر جزء من أي حل في مالي، موضحة أن اتفاقات الجزائر هي إحدى الركائز الأساسية لأمن واستقرار مالي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر في حديث خضت به القناة الفرنسية “تي في 5 موند” :”أن فرنسا بحاجة إلى شركائها الجزائريين للتشاور معهم “.

كما تطرقت ليجيندر الى العلاقات الجزائرية الفرنسية، أين أكدت على أن الجزائر شريك أساسي لباريس، وتم استئناف التعاون بينهما على جميع الجبهات.

وتابعت الوزيرة الفرنسية قائلة “اليوم نحن أكثر إصرار على التعاون مع الجزائر وهي شريك أساسي بالنسبة لنا “.

رمزي أحمد توميات

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