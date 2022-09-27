وزيرة الثقافة: افتتاح ثانوية الفنون مكسب للجزائر والنظام التربوي

أكدت اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة والفنون، صورية مولوجي، على أن افتتاح ثانوية الفنون يعد مكسبا للجزائر والنظام التربوي فيها.

وأوضحت مولوجي في كلمة لها، خلال افتتاح ثانوية الفنون بالجزائر العاصمة، أن وزارة الثقافة شريك ومرافق لشعبة الفنون بكل الإمكانيات المادية والبشرية.

وكشفت ذات المتحدثة، أن قطاعها سيخصص أساتذة تابعين لوزارة الثقافة من أجل مرافقة وتأطير التلاميذ في ثانوية الفنون.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزير الثقافة، أنه سيكون هناك جانب تطبيقي وتأطير ذو جودة لتحقيق الهدف المنشود وإنشاء مدرسة نخبوية

ليديا كبيش

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