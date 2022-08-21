وزيرة التضامن: نعمل على جرد المساعدات وتوجيهها لمستحقيها من متضرري الحرائق

وزيرة التضامن: نعمل على جرد المساعدات وتوجيهها لمستحقيها من متضرري الحرائق

أكدت اليوم الأحد، وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، على ان المتضررين من الحرائق التي مست عدة ولايات من الوطن، سيستفيدون من التكفل الاجتماعي والنفسي.

وقالت كريكو في تصريح خصت به قناة “النهار”، أن:” المتضررين من الحرائق سيستفيدون من التكفل الاجتماعي والنفسي، وأن هذا الأمر أولوية القطاع في الوقت الراهن”.

كما كشفت وزيرة التضامن الوطني، أن مصالحها تعمل على جرد المساعدات وتوجيهها لمستحقيها من متضرري الحرائق الأخيرة.

ولفتت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن في الجزائر إلى أن التكافل والتآزر من شيم الشعب الجزائري في المحن.

رمزي أحمد توميات

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