وزيرا المالية والتجارة يدشنان بنوكًا ومعارض للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال

يشرف وزير المالية لعزيز فايد ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني على تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” في نواكشوط، عاصمة موريتانيا، و “البنك الجزائري السنغالي” في داكار، عاصمة السنغال، بالإضافة إلى إقامة معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في البلدين. جاء هذا الإعلان من خلال بيانات وزارتي المالية والتجارة اليوم.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية، يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الجزائر للانفتاح على الساحة الإفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري مع دول الجوار. سيقوم وزير المالية بزيارة عمل إلى موريتانيا والسنغال برفقة وزير التجارة لتدشين هذه المشاريع.

وأشار البيان إلى أن “بنك الاتحاد الجزائري” في نواكشوط تم تأسيسه برأس مال قدره 50 مليون دولار أمريكي نتيجة شراكة بين القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. بينما يصل رأس المال الاجتماعي لـ “البنك الجزائري السنغالي” في داكار إلى 100 مليون دولار أمريكي، وهو نتاج تعاون بين أربعة بنوك عامة جزائرية..

وجاء في نفس البيان “هذه الزيارة، التي سيستهلها الوزيران من نواكشوط ومنها الى داكار، تهدف إلى إرساء علاقات التعاون ذات المنفعة المشتركة لكلا الطرفين الجزائري والموريتاني، والجزائري السنغالي في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري، فضلا عن ترقية التبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتعزيز الخبرات المشتركة”.

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز التعاون مع دول الجوار وتعزيز الروابط الثنائية في مجالات متعددة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

خديجة مقداد

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