وزيرا الداخلية و التضامن يعزيان عائلة شهيد الواجب الوطني ببومرداس

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، بولاية بومرداس.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد جاءت هذه الزيارة لتقديم التعازي لعائلة شهيد الواجب الوطني جراء الحرائق الاخيرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقدم الوزيران تعازي الرئيس تبون لعائلة أوداش محمد القاطنة بونوغة ببلدية يسر ولاية بومرداس، كما قدا الإعانة التضامنية التي أقرها.

وببالغ التأثر بمصاب العائلة أشاد الوزير بالموقف البطولي لشهيد الواجب الوطني، المكرس لشيم التضحية لرجال الجزائر المخلصين.

هذ وقد أصر الراحل على التنقل بالرغم من الخطر إلى بلدية تمزريت لضمان تموين المواطنين بالمياه، في إطار استمرارية الخدمة العمومية. و هو ما أسفر عن إصابته البليغة ووفاته متأثرا بجروحه على مستوى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة في العاصمة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...