وزيرا الداخلية والرقمنة يشرفان على انطلاق عملية إحصاء السكان والسكن

25 سبتمبر، 2022

أشرف اليوم الأحد، كل من وزير الرقمنة والإحصاء، حسين شرحبيل، والداخلية مراد ابراهيم، على انطلاق عملية إحصاء السكان والسكن في عامها السادس.

شدد شرحبيل، على ضرورة التحلي بالصبر واليقظة في التعامل مع المواطنين. وهذا أثناء عملية إحصاء السكان والسكن في عامها السادس.

وفي نفس السياق، أكد ذات المتحدث، على ضرورة  الالتزام بأقصى قدر من الكتمان والسرية. وهذا في اطار واجب التحفظ المنصوص عليه قانونيا.

كما حث الوزير القائمين على العملية، على عدم ادخار أي جهد في تحفيز الاخوات و الاخوة وإبدء روح العمل. لتوفير معطيات دقيقة وذات المصداقية المطلوبة. مع التعامل بكل لباقة واحترافية مع مختلف أفراد العائلات.

هذا وأشار وزير الرقمنة الى أن قواعد البيانات تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية والتكفل باحتياجات المواطن.

رمزي أحمد توميات

25 سبتمبر، 2022

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