وزيرا الاتصال والشباب والرياضة يشرفان على افتتاح فعاليات ملتقى وطني حول الاعلام الرياضي

7 مارس، 2024

أشرف اليوم الخميس، وزير الاتصال محمد لعقاب رفقة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد على افتتاح فعاليات ملتقى وطني حول الاعلام الرياضي والذي جاء تحت عنوان: الحق في الاعلام الرياضي والمسؤولية الصحفية.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، يندرج هذا الملتقى ضمن مسعى ترقية اداء الاعلام الوطني والرياضي على وجه الخصوص.

ويعرف الملتقى مشاركة قياسية لممثلي المؤسسات الاعلامية بشتى انواعها، اضافة الى حضور محللين رياضيين، رجال قانون وضيوف شرف.

كما يتضمن الملتقى اربعة ورشات تفاعلية تتمحور حول: الصحفي الرياضي، المحلل التقني والفني والناقد الرياضي، المراسل الصحفي الرياضي، واخلاقيات المهنة.

في حين يهدف الملتقى الى الخروج بمقترحاتفعالة من شأنها ان تساهم في ترقية اداء الاعلام الوطني وتقويته وتكييفه مع البيئة القانونية الجديدة لقطاع الاعلام.

رمزي أحمد توميات

7 مارس، 2024

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