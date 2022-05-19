وزارة النقل: تعزيز التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال الإنجاز و الإستغلال

وزارة النقل: تعزيز التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال الإنجاز و الإستغلال

استقبل وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الخميس بمقر الوزارة، سفير فرنسا بالجزائر، فرانسوا غوييت، حسبما أفادت به وزارة النقل في بيان لها.

و تباحث تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء، الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التعاون الثنائي في مجال النقل بمختلف أنماطه، حيث اتفقا على تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين.

وحسب نص البيان، فقد تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشراكة و الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال الإنجاز و الإستغلال، لا سيما تطوير البنية القاعدية للنقل بالسكك الحديدية و شبكة الترامواي.

كما اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل الدفع بعلاقات التعاون لما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين في قطاع النقل.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...