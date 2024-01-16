وزارة المجاهدين تنظم مسابقة لتصميم الشارة المخلدة لذكرى ثورة التحرير

أعلنت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في بيان لها، عن تنظيم مسابقة وطنية لتصميم الشارة -Logo- المخلدة للذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة 01 نوفمبر 1954 – 01 نوفمبر 2024.

وجاء في نص البيان، انه تحضيراً لاحتفال الجزائر بالذكرى السبعين (70) لعيد الثورة التحريرية المباركة 01 نوفمبر 2024/1954. تعلن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، عن تنظيم مسابقة وطنية لتصميم الشارة المخلدة لهذه الذكرى.

وأوضح نفس البيان أن المسابقة مفتوحة لكل الشباب الجزائري داخل وخارج الوطن وكل المؤسسات الناشئة. ووكالات الاتصال الجزائرية المختصة.

أما بخصوص الشروط التي حددها الوزارة للمشاركة في هذه المسابقة فجاءت كالتالي: إبراز التصميم للدلالات الرمزية التاريخية للثورة التحريرية المجيدة. ويجسد الرسالة العميقة لهذه الذكرى التي كانت ولازالت عنواناً للنصر والانتصار. استعمال الألوان الثلاثة للعلم الوطني، استجابة التصميم للمعايير الفنية، التقنية ، الإبداعية والاحترافية. اتسام التصميم بالبساطة والوضوح، أن تكون فكرة التصميم أصلية ومميزة وغير مقتبسة، ويتحمل صاحب التصميم المسؤولية القانونية في ذلك. إلتزام المشارك (ة) ببنود النظام الداخلي للمسابقة ( يمكن تحميله من الموقع الرسمي لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق). إلتزام المشارك بإجراء التعديلات المطلوبة في حال فوز الشارة الذي سيتقدم بها.

كما يجب على كل مشارك إرفاق التصميم وبشكل ضروري بما يلي :

إرسال الأعمال المشارك بها بالصيغ الآتية : JPG PNG PDF VICTORIL ، مع ضرورة أن يكون المشروع واضحا. وبحجم الورق 14 ليتسنى التدقيق فيه وتقييمه، بطاقة وصفية للشارة تتضمن لاسيما : ( معاني وفلسفة الشارة، وصف الشارة الألوان الأشكال والخطوط المستعملة) و بطاقة معلومات حول المشارك (ة)، أو المؤسسة أو الوكالة.

في حين حدد أخر أجل لاستلام الأعمال المشاركة يوم الأحد 11 فيفري 2024، على أن ترسل الأعمال المشارك بها. تحت عنوان «المسابقة الوطنية لتصميم الشارة (1060) المخلدة للذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة». عن طريق البريد الإلكتروني:

logo70eme@m-moudjahidine.dz

كما يمكن تحميل النظام الداخلي للمسابقة عبر الموقع الرسمي لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق www.m-moudjahidine.dz

رمزي أحمد توميات

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